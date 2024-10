La Polizia Scientifica di Genova alla Notte Europea dei Ricercatori

Genova. Lo scorso 27 settembre la Polizia Scientifica di Genova ha partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società, promossi dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie.

Il progetto SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights) svoltosi quest’anno in 15 città italiane, fra cui Genova, ha infatti riservato al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Liguria una postazione nello Science Village accanto alle eccellenze della ricerca in ambito locale e nazionale, fra cui: INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Associazione Festival della Scienza, ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, ALISA – Azienda ligure sanitaria, ARPAL – Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Comune di Genova, Acquario di Genova, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DTII – Ufficio Laboratorio di Genova, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Osservatorio Astronomico del Righi e TICASS – Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile.

» leggi tutto su www.genova24.it