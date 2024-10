Un giovane di 23 anni è stato soccorso la notte scorsa con un forte mal di testa, dolori articolari e febbre. Trasportato al pronto soccorso di Lavagna, al giovane è risultato affetto da chikungunya, conseguenza di una puntura di zanzara tigre e ricoverato nel reparto di medicina. Non e in gravi condizioni, la Asl-4 non ha diramato alcun comunicato, come generalmente avviene in questi casi.