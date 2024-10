Lumarzo: grave fungaiola di 79 anni caduta in un dirupo

E’ successo nel primo pomeriggio a Lumarzo. Una fungaiola di 79 anni è scivolata in un dirupo rotolando per oltre 20 metri. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, il medico del 118, i militi della Croce Rossa di Gattorna, il soccorso alpino, i volontari di Sant’Anna di Rapallo. Dall’aeroporto è decollato l’elicottero Drago che ha poi verricellato a bordo la donna, stabilizzata, trasportandola in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. L’operazione è stata complicata per la zona impervia e la necessità di tagliare la vegetazione per consentire i soccorsi.

