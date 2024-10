Morto l’operaio precipitato nel cantiere del Memoriale, i pm indagano sulla sicurezza e sulla catena degli appalti

Genova. Non ce l’ha fatta Marco Ricci, l’operaio precipitato per 13 metri ieri pomeriggio nel cantiere del memoriale del Morandi in via Argine Polcevera. Lo rende noto la direzione del San Martino spiegando che “sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti” l’ospedale “comunica l’inizio del periodo di osservazione per morte encefalica dell’operaio di 39 anni rimasto vittima, ieri, di incidente sul lavoro”

Il 39enne M.R., lavorava per una ditta di carpenteria (la Life di Sansepolcro in provincia di Arezzo), che doveva sistemare alcune griglie accanto al vano del futuro ascensore della ludoteca in costruzione in quella che fu la palazzina Amiu travolta dal crollo del Morandi.

