Multati i conducenti di monopattini truccati, senza illuminazione e incuranti dei semafori

Notte di controlli e sopralluoghi per la Polizia Locale spezzina che, alla fine dei servizi, è arrivata ad elevare ben 26 sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida. L’attività di polizia stradale, che ha privilegiato le principali arterie stradali, è stata affiancata da un accurato controllo del territorio anche nelle aree meno trafficate, notoriamente più soggette ai diversi fenomeni di micro-criminalità, tra cui i furti in abitazione. Attenzione dunque all’Aurelia, in particolar modo la località collinare della Foce. Controlli e sanzioni anche nelle aree di aggregazione giovanile, con interventi mirati ai veicoli in sosta che causavano intralcio ai servizi pubblici. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno inoltre portato alla denuncia di un uomo alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico di oltre il triplo del limite consentito. L’interessato, un cinquantaduenne residente in città, al quale è stata ritirata la patente e sono stati decurtati 10 punti, rischia ora una condanna all’arresto fino a sei mesi. Anche i conducenti di tre monopattini sono stati sanzionati durante i controlli. Il primo, che circolava con un dispositivo la cui potenza era stata alterata ed il secondo, che viaggiava senza dispositivi luminosi o rifrangenti: entrambi sono stati multati per 100 euro ma, quello con potenza superiore ai 500 w è stato anche sequestrato; il terzo, infine, è stato sorpreso mentre attraversava un incrocio con semaforo rosso in via Veneto, ricevendo una sanzione di 167 euro. Ulteriori controlli hanno permesso di individuare due veicoli sprovvisti di revisione periodica, per i quali è stata applicata una sanzione di 173 euro ciascuno, con la sospensione del veicolo dalla circolazione.

