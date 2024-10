C’è anche Nicolò Bertola tra i convocati del CT Carmine Nunziata per i prossimi impegni dell’Italia Under 21. Con il confermato Pio Esposito in avanti, ormai il centravanti titolare degli azzurrini, ecco la seconda chiamata per il difensore carrarino dello Spezia, che aveva esordito in Azzurro quest’estate nell’Italia sperimentale che aveva disputato il torneo Revello. Per Bertola, grande protagonista dell’inizio della stagione dello Spezia, ed il compagno Esposito, l’avversario di questo turno sarà l’Irlanda, contro cui basterà non perdere per strappare il pass della qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

L’articolo Non solo Pio Esposito, anche Bertola convocato dall’Italia Under 21 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com