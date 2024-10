“Parole per giocare, parole per crescere” promuove la lettura e porta 500 libri nelle scuole paritarie spezzine

E’ stato presentato ieri nella Sala multimediale di Teleliguria Sud il progetto didattico “Parole per giocare, parole per crescere”, promosso da Fism La Spezia e Nati per leggere Liguria, in collaborazione con Rotaract e Rotary club La Spezia e Sarzana- Lerici. Hanno aderito al progetto 12 scuole paritarie della provincia della Spezia associate alla Federazione Italiana Scuole Materne che d’ora in avanti realizzeranno il progetto coinvolgendo almeno 500 bambini della fascia d’età 3-6 anni. Un contributo del Rotary ha permesso l’acquisto di circa 500 libri per l’infanzia che vanno a implementare o ad iniziare da zero le biblioteche scolastiche delle scuole coinvolte. Le confezioni dei libri sono state consegnate dai giovani del Rotarct della Spezia. La referente di Nati per Leggere per la provincia della Spezia, Rossella Trevisan, bibliotecaria AIB alla civica di Levanto e Monterosso, ha redatto l’elenco dei libri traendo i titoli dalla Guida Bibliografica Nati per Leggere 2023. Trevisan ha spiegato che non si tratta di un progetto per incentivare la lettura in modo generico, ma la lettura realizzata con regolarità in famiglia, in cui gli ascoltatori sono i bambini e i lettori i genitori, i nonni o altri familiari. I libri sono stati raccolti sul mercato librario dalla libreria Ricci di Via Chiodo. Come spiegato dal presidente di Fism La Spezia, Pierluigi Castagneto, il progetto si dipanerà per tutto l’anno scolastico 2024-25; nella primavera del 2025 i bimbi saranno coinvolti nella votazione tra una rosa di dieci libri per scegliere il testo che si aggiudicherà il “Premio nazionale Nati per Leggere – Sezione Crescere con i libri”; il libro vincitore sarà proclamato al Salone del libro di Torino a maggio. Da febbraio, oltre alle votazioni per il libro, verrà lanciato anche un sondaggio per acquisire dati sulla lettura in famiglia.

Il progetto ha visto la creazione di un sito che aiuterà le docenti, le scuole e le famiglie a realizzare le attività di lettura a scuola e a casa. Queste le scuole aderenti: Scuola dell’infanzia paritaria Maria Immacolata – Ceparana (Bolano SP), Asilo Infantile Cardinale Spina – Sarzana (SP), Scuola dell’Infanzia Maria Adelaide (La Spezia, via Gramsci), Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (C.so Nazionale, La Spezia), Istituto S. Domenico di Guzman – Scuola dell’infanzia ( via Veneto, La Spezia), Istituto Paritario S. Luigi (Loc. Rebocco, La Spezia), Scuola N. S. delle Grazie – Ponzano Madonnetta – S. Stefano di Magra (SP), Polo Pedagogico S. Luisa – Sarzana (SP), Istituto Piccole suore Divina Provvidenza (Loc. Favaro La Spezia), Scuola dell’Infanzia Carpanini Lupi – Lerici (SP), Scuola dell’Infanzia Parrocchiale – Deiva Marina (SP), Pia Casa di Misericordia – Scuola dell’Infanzia (Q. Sella – La Spezia).

L’articolo “Parole per giocare, parole per crescere” promuove la lettura e porta 500 libri nelle scuole paritarie spezzine proviene da Città della Spezia.

