Patente a punti dal 1° ottobre: corso per utilizzo in sicurezza dei DPI anticaduta

Confartigianato organizza un corso per l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta. Con l’entrata in vigore della cosiddetta “patente a punti” in edilizia è necessario essere in regola con i corsi di formazione. Anche i lavoratori autonomi e le ditte individuali senza dipendenti se utilizzano DPI devono aver fatto l’apposito corso di formazione sul loro utilizzo. I DPI sono i dispositivi di protezione individuale. Il corso riguarda le imprese che effettuano lavori in quota (per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile): edili, impiantisti, installatori tende e infissi, antennisti, lavoratori settore nautica, serramentisti, aziende di pulizia, lavoratori dipendenti o autonomi che, anche saltuariamente, effettuano attività lavorativa ad altezze superiori ai 2 metri, con necessità di utilizzo di imbragature e appositi collegamenti a punti di ancoraggio/linee vita. Il corso teorico/pratico, inizieràalle 14 e durerà 8 ore complessive presso sede via Fontevivo 19 alla Spezia, mentre la pratica si svolgerà presso area attrezzata. Ciascun partecipante dovrà essere munito dei propri dispositivi individuali di protezione. Per iscrizione è possibile contattare l’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187286604 – e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.