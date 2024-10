Porto di Marina di Carrara, Salvini: “Sono un autonomista, non decido né al posto degli spezzini né al posto dei livornesi”

“Ne parlavo con il ligure Edoardo Rixi che è un difensore della portualità e dei marittimi liguri. Entro la fine dell’anno ci sarà il rinnovo di nove autorità portuali. Il viceministro Rixi sta lavorando a una riforma e alla governance dei porti per essere più veloci, più efficaci, più efficienti. Poi io sono un autonomista, quindi non decido al posto né dei livornesi né degli spezzini”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha risposto in merito all’ipotesi di trasferire il porto di Marina di Carrara dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale insieme alla Spezia a quella dell’Alto Tirreno insieme a Livorno e Piombino, formulata nei giorni scorsi dal deputato leghista Andrea Barabotti e accolta con favore dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Una proposta nata in seno alla politica e contro la quale nelle ultime ore si sono registrate non poche perplessità da parte degli esponenti della comunità portuale ed economica apuana, che hanno invece sottolineato come la collaborazione con Via del Molo abbia portato risultati positivi e hanno manifestato perplessità sulla possibilità di accasarsi con Livorno e Piombino, temendo ripercussioni negative sotto il profilo economico.

“Sicuramente ci sono tante risorse da investire. Il nostro obiettivo è di spenderle tutte, perché in passato non sempre sui porti si è investito il necessario. Aggiungo una riflessione da ministro, visto che sono in contatto con i colleghi europei: vorrei sapere perché qualcuno in passato ha approvato la tassa sul marittimo che sta rischiando di penalizzare i porti italiani e i porti europei. Comunque, conto di invertire la rotta e quindi di rimettere al centro i porti. Stiamo investendo tanto in Liguria e sono contento”, ha concluso il ministro Salvini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com