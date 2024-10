Da SafeandSound

Esce oggi, venerdì 4 ottobre, Inevitabile, il nuovo singolo di Elena Ventura, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano pop, impreziosito dal suono dell’ukulele, che esalta la forza di rialzarsi nonostante le difficoltà. La canzone affronta il tema della resilienza, ricordando come la vita alterni momenti di luce e ombra, e suggerendo che proprio nelle sue imperfezioni si celano le occasioni per crescere e migliorarsi.

