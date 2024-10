Regionali 2024, i candidati Pd a Savona: “Amministratori, rappresentanti di società civile e politici pronti a far crescere la Liguria insieme”

Liguria. Sono stati presentati ieri, giovedì 3 ottobre, al MOG-Mercato Orientale, a Genova, i candidati delle liste del Partito Democratico a sostegno di Andrea Orlando presidente della Regione Liguria per le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

“Liste in cui prevale la componente femminile e in cui i candidati rappresentano tutti i territori. Ci sono amministratori, rappresentanti della società civile, politici, tutti accomunati da un unico obiettivo: lavorare insieme per far crescere la Liguria”.

