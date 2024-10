Regionali, il M5s presenta le liste: “Campo largo? Mai esistito, ma col Pd l’asse va avanti”

Genova. Alla fine Andrea Orlando non è arrivato alla presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alla sala Cap di via Albertazzi. “Non c’è perché è a Chiavari con altri nostri candidati. Farà il possibile per passare, è semplicemente un accavallamento di appuntamenti“, aveva detto il senatore Luca Pirondini poco prima dell’evento convocato per le 19.

In realtà nell’agenda ufficiale di Orlando l’appuntamento col M5s a Genova non c’è mai stato. Una circostanza – a dire il vero non così clamorosa, perché nemmeno Bucci aveva partecipato alla presentazione dei candidati della Lega a Genova – che tuttavia non può passare inosservata nel momento in cui a livello nazionale i rapporti tra Pd e M5s, dopo lo strappo con Renzi, non sono così rosei. E ci si chiede, considerato anche che la Liguria ha avuto un ruolo centrale nel deterioramento del campo largo, quale possa essere la solidità di un’eventuale maggioranza Orlando in Regione per i prossimi cinque anni.

