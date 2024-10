Renzi: “In Liguria libertà di voto, come ci ha chiesto Pd”

“Sulla Liguria ci è stato chiesto di fare un passo indietro ed è stato motivato col fatto che noi eravamo a sostegno della maggioranza di Bucci a Genova. Siccome ci è stato detto <voi non siete coerenti con il nostro percorso>, ne ho preso atto. Avevamo già l’accordo firmato, ma ho parlato con con Bonelli, ho parlato con Orlando, ci hanno detto <guarda Matteo, non è il caso>, e, come si fa tra persone per bene, non è che ti metti a presentare la lista. Noi potevamo presentargliela per fare loro un dispetto, ma non si fa così. Il mio augurio è che adesso vengano fuori i programmi veri sulla Liguria”. Lo ha detto ieri Matteo Renzi, leader nazionale di Italia viva, a L’aria che tira, su La7. “L’accordo che abbiamo fatto con il Partito democratico, che ci è stato chiesto dal Pd, è dare libertà di voto. Ce l’hanno chiesto quelli del Pd. E io volentieri dò libertà di voto, per quello che può valere la mia opinione in Liguria”, ha aggiunto quando David Parenzo gli ha chiesto se, se fosse ligure, voterebbe Orlando.

