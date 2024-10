Rivoluzione Leonardo, il reparto C tornerà alla produzione per il terrestre

Lo stabilimento Leonardo della Spezia avvia le opere propedeutiche ad attivare una nuova linea di produzione per rispondere alle commesse del settore terrestre. La sede centrale ha lanciato nelle scorse ore una procedura di gara per individuare l’azienda che dovrà bonificare dall’amianto e ricostruire la copertura del reparto C. Si tratta di un complesso di tre grandi capannoni che si sviluppano alle spalle di ASG Superconductors, utilizzati soprattutto come deposito e magazzino dopo la fine della Guerra Fredda e del periodo di maggiore attività dell’allora Oto Melara.

Già nel corso del 2023 il reparto C era stato svuotato del materiale, alimentando l’ipotesi di un imminente ritorno della linea di montaggio, che il co-direttore generale Lorenzo Mariani aveva confermato in occasione dell’inaugurazione del Polo nazionale della dimensione Subacquea.

