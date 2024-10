Sampdoria, Sottil: “Blackout inspiegabile, c’è tanto da lavorare in marcatura e maturare in fretta”

Genova. “Un blackout inspiegabile e come le vittorie le sconfitte vanno analizzate con lucidità”. Mister Sottil prova a spiegare cosa sia successo alla sua squadra che in tre minuti si è fatta recuperare e superare dalla Juve Stabia. “Nel primo tempo non gli abbiamo permesso di palleggiare, abbiamo sbagliato qualche rifinutira ma eravamo in controllo della partita. Poi, tra primo e secondo tempo, ho chiesto di alzare il ritmo, di ragionare come se fossimo zero a zero, invece abbiamo regalato la partita, preso due gol evitabilissimi“. Per Sottil la squadra marca male dentro l’area: “Spetta a me lavorare su questi aspetti, c’è ancora tanto da fare. Dispiace molto perché tutti noi volevamo dare continuità soprattutto in casa, non cerchiamo nessun tipo di alibi”.

La Sampdoria, secondo il mister è andata in difficoltà e pativa le seconde palle: “Dobbiamo approcciare meglio la gara e dare continuità al risultato. Ho cambiato per dare più ritmo alla partita e perché qualcuno è calato. Non siamo riusciti a riacciuffare il pareggio”.

