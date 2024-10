“U Mangià de Cà”, “Mercato Riviera delle Palme”, “Taste Riviera” e “WindFestival”: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Un weekend ricco di appuntamenti quello del 5 e 6 ottobre, dove non mancheranno buon cibo, sport ed attività per tutta la famiglia. Tra gli eventi da non perdere c’è la festa d’autunno “U Mangià de Cà” ad Ortovero, ma anche il “Mercato Riviera delle Palme” che torna a Finale Ligure, e poi “Taste Riviera” a Savona con degustazioni gratuite dei migliori prodotti “food&wine” del Ponente Ligure e la 2XXXII Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida” a Millesimo. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

FESTA D’AUTUNNO “U MANGIA’ DE CA’ ” AD ORTOVERO

» leggi tutto su www.ivg.it