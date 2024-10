Camogli: metti una rotatoria in località “Angeli”

A Camogli l’incrocio (zona “Angeli”) tra la strada comunale Bettolo e la provinciale Mazzini è spesso teatro di incidenti, anche perché lo “stop” per chi proviene da via Bettolo non consente di capire se arrivano mezzi provenienti da Ruta. C’è chi pensa che tutto sarebbe più semplice se, ridimensionando di quanto basta i giardini intitolati al commediografo Valle, venisse creata una rotatoria per permettere ai mezzi (anche quelli pesanti) di superare il bivio in sicurezza.

L’idea, di un lettore, non è da scartare a priori. Anche in considerazione del fatto che la “mini rotatoria” tra le vie 20 Settembre, Cuneo e Colombo funziona. L’eventuale progetto e la realizzazione dovrebbe essere a carico della Città metropolitana, con un eventuale compartecipazione del Comune di Camogli.

