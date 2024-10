Favale: la grande Festa del Rosario, processione, sparata, gastronomia e danze

Favale, con la celebrazione dedicata alla Madonna del Rosario, chiude il ciclo delle feste patronali nel Levante. Si tratta di una grande tradizione che si chiude come sempre il lunedì (7 ottobre) con la processione (foto tratta da facebook), lo spettacolo pirotecnico con la sparata di mascoli e il concerto della banda di Cicagna. La caratteristica sta nel fatto che tutti i favalesi trasferitisi a vivere e lavorare in Riviera, Genova o Milano, lunedì torneranno a Favale per incontrasi, salutarsi, rinverdire amicizie e ricordi.

