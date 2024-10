Da Renato Lagomarsino, “Lascito Cuneo”

In questi giorni gli alunni delle scuole dell’Infanzia e le Primarie della Fontanabuona sono impegnati, sotto la guida dei loro insegnanti, a preparare gli elaborati per l’Ottobre Colombiano, una iniziativa ormai tradizionale con radici nel lontano 1992, quinto Centenario della scoperta dell’America, dettata soprattutto dalla ben documentata presenza in vallata, nel secoloXV, a Terrarossa di Moconesi, degli Avi del grande navigatore genovese.

