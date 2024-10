Genoa, blackout contro l’Atalanta. Gilardino: “La resa non è concepibile, sovrastati dal secondo gol”

Bergamo. Oggi il GAP tra Atalanta e Genoa si è reso lampante soprattutto nella parte in cui i rossoblù si sono spenti definitivamente dopo il 2-0 di Retegui. Si è avvertita una forte paura che si è trasformata in negatività in ogni rete subita, fino ad arrivare al definitivo 5-1.

Gilardino commenta amareggiato ai microfoni di DAZN: “Premesso che giocare contro questa Atalanta è veramente difficile per noi in questo momento, basti pensare a quale partita hanno fatto in Champions. Il primo tempo abbiamo tenuto abbastanza bene, con delle imperfezioni. Dal secondo gol in poi ci hanno sovrastato tecnicamente e fisicamente. Pur sapendo la forza degli avversari, del nostro momento delicato e delle difficoltà a livello di organico, la resa non è concepibile”.

» leggi tutto su www.genova24.it