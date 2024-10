Il Genoa sprofonda a Bergamo: l’Atalanta vince 5-1, spicca la tripletta dell’ex Retegui

Bergamo. Al Gewiss Stadium non era un impegno facile per il Genoa, nel suo momento più difficile dove era necessaria una forte reazione per rialzarsi dopo due partite a secco di punti e in mezzo un derby perso. Gli uomini di Gilardino erano partiti con un ottimo spirito, poi spento dalla rete dell’ex Mateo Retegui (che non ha esultato).

Arrivati al secondo tempo dopo l’intervallo passano cinque minuti e Retegui ha colpito ancora, dando un’ulteriore botta di sfiducia ai rossoblù. La bordata di Ederson annulla ancora ogni tipo di reazione genoana, poi il tocco di mano di Vogliacco ha portato ad un calcio di rigore battuto ancora dall’ex attaccante genoano che realizza una tripletta personale, infine la rete di De Roon a rendere ancora più pesante il risultato. La nota positiva per rossoblù è data solamente dal primo centro in campionato del giovane Jeff Ekhator.

