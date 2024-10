In duemila al Carlo Felice per il concerto per chiedere la Pace nel mondo

Genova. Ieri sera – in occasione della memoria di san Francesco di Assisi – duemila persone hanno riempito il Teatro Carlo Felice di Genova – per assistere allo spettacolo “Immaginare la pace”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, dal Teatro Carlo Felice e dal Teatro Nazionale di Genova per promuovere una cultura della pace e della riconciliazione.

L’evento, nasce per condividere con la città di Genova i frutti dell’incontro internazionale “Imaginer la Paix” che si è appena concluso a Parigi e nel quale Sant’Egidio ha riunito leader di tutte le fedi insieme a politici e uomini di cultura per non rassegnarsi passivamente all’estendersi dei conflitti armati, ma tracciare strade nuove per costruire una civiltà del vivere insieme: a tutti i partecipanti è stata consegnata una copia dell’appello di pace firmato a Parigi dai capi delle comunità religiose.

