Genova. Sarà chiusa nuovamente per procedere con la rimozione in sicurezza di un oggetto potenzialmente esplosivo la galleria dell’autostrada A26 che sabato sera, per circa un’ora, è stata interdetta al traffico.

Alcuni operai hanno trovato una cosiddetta mina gravida, una rimanenza di proiettile, nella roccia del tunnel, la galleria Monacchi, al chilometro 4,4 tra Pra’ e Masone, in direzione nord.

