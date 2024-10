Musica, Sethu insieme ai bnkr44 con il nuovo brano “Sottosopra”

Liguria. E’ disponibile da ieri, venerdì 4 ottobre, “Sottosopra”, la nuova collaborazione di Sethu con i bnkr44, già disponibile in anteprima su TikTok. Un brano inedito spensierato e dinamico che verrà incluso tra le bonus track del vinile in edizione limitata “Tutti i colori del buio” (Carosello Records) di Sethu, in uscita nei negozi ed e-commerce da venerdì 1 novembre e disponibile fin da subito in pre-order.

Con “Sottosopra” Sethu e i bnkr44 tornano a collaborare a oltre un anno di distanza dalla loro prima apparizione assieme, quando l’artista savonese decise di portare i bnkr44 con sé sul palco del Festival di Sanremo per una dirompente reinterpretazione del brano “Charlie Fa Surf” dei Baustelle.

