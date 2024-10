Presentata la nuova stagione del Teatro Chebello di Cairo: “Tante novità e generi differenziati”

Cairo Montenotte. Martedì 1 ottobre, al teatro “Chebello” di Cairo Montenotte è stata presentata la stagione 2024/25. A condurre la serata Gianluca Foresi, già protagonista dell’ultimo Cairo Medievale, e Silvio Eiraldi, presidente della Compagnia “Uno Sguardo dal Palcoscenico”, che organizza la stagione, nonché direttore artistico della stessa.

Eiraldi ha tenuto a precisare che questa sarà la stagione delle novità, infatti, rispetto allo scorso anno, per le ospitalità, solo una compagnia è stata confermata, quella di Igor Chierici. Per il resto, compagnie nuove (così come la maggior parte dei protagonisti) e tanti generi portati in scena.

