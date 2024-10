Punto nascite di Pietra, il Comitato: “Quattro anni di passerelle elettorali e promesse non mantenute, dai candidati tempi certi per la riapertura”

Pietra Ligure. “Sono 4 anni che il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure resta chiuso. Quattro anni di promesse mai mantenute e di ‘passerelle elettorali’ da parte di innumerevoli politici ed amministratori pubblici di ogni fazione. Ma è evidente che anche durante l’attuale campagna per le elezioni regionali si stia anteponendo la propaganda rispetto ai rischi per le donne incinte e per i loro figli”. Lo affermano, in una nota i rappresentanti del comitato “Nascere a Pietra” che da anni si batte per la riapertura del reparto del Santa Corona.

“L’ospedale Santa Corona ospita un gran numero di reparti specialistici, tra cui l’emodinamica funzionante su 24 ore – ricordano ancora dal comitato – Un reparto prezioso per intervenire in caso, ad esempio, di emorragia da parto. La viabilità disastrosa continua a mostrare l’inadeguatezza al trasporto di urgenze e l’elicottero non può essere considerato una soluzione. Il territorio ligure ha bisogno di più risorse per la salute. Questa è l’emergenza”.

