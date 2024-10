Rapallo: domenica nel ricordo di Norma Cossetto

Dal Circolo territoriale Fratelli d’Italia

Domenica 6 ottobre alle ore 11 nel Piazzale Martiri delle Foibe (davanti al cimitero nuovo di San Pietro) il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo onorerà come ogni anno la memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 a Villa Surani in Istria. La sua colpa? Essere italiana e non aver voluto rinnegare l’amore per la nostra Nazione. Per il suo ‘…luminoso esempio di coraggio e di amor patrio’ fu insignita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, della Medaglia d’oro al Merito Civile.

