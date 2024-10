Rapallo. Fabio Tosi: “Il bilancio disastroso della sanità ligure”

Dall’ufficio stampa di Fabio Tosi, consigliere regionale e candidato con “Liguri A Testa Alta”

“A volte mi do un pizzicotto per sapere se sono sveglio o se sto sognando. Li sento dire che apriranno 5 nuovi ospedali, che rinnoveranno e rinforzeranno le strutture esistenti, che la sanità pubblica è la loro priorità e che abbatteranno le liste d’attesa. Ma negli ultimi nove anni hanno fatto esattamente il contrario e causato tutta una serie di inefficienze che sono andate a influire negativamente sulla vita di tutti noi. Cioè: nessun ospedale costruito e quelli che ci sono spesso cadono a pezzi; liste d’attesa dai tempi biblici; favori a ripetizione ai privati della sanità. Un esempio? Nell’ultimo piano sociosanitario, approvato dopo una tre giorni di battaglia in Consiglio Regionale dove ho cercato in tutti i modi di arginare la loro follia privatistica, gli stessi che oggi blaterano di sanità pubblica e di panorami idilliaci, hanno presentato un emendamento con il quale concedevano la possibilità di privatizzare cinque case della comunità. Strutture pubbliche che dal 2026 i privati potranno dunque gestire. In quello che è stato l’ennesimo schiaffo alla sanità pubblica e a tutta la cittadinanza. Finanziate coi soldi del PNRR, quindi in parte anche dalle nostre tasse, e poi regalate agli imprenditori della sanità privata. Altro che le promesse che fanno oggi!”

» leggi tutto su www.levantenews.it