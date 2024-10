Poco prima delle 19.00 in autostrada, nel tratto tra Rapallo e Chivari, direzione Livorno, incidente stradale con quattro persone coinvolte. Una giudicata in codice rosso poi derubricato; tre sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Con il medico del 118 sono intervenuti i militi delle Croci Rosse di Chiavari e Santa Margherita Ligure. La polizia stradale di Sampierdarena ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti.

