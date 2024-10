Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

In occasione della Giornata internazionale della dislessia, che ricorre l’8 ottobre, il Comune di Recco aderisce alla campagna internazionale “Uniti per la dislessia”. A sostegno dell’iniziativa, martedì 8 ottobre il ponte San Nicola e l’aiuola davanti alla Sala Polivalente saranno illuminati di colore turchese per tutto il giorno.

