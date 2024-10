Regionali 2024, a Genova scontro verbale tra Bucci e Orlando: accuse e stoccate tra i due candidati

Genova. Si è rapidamente trasformato in uno scontro verbale l’incontro, avvenuto davanti agli stand dell’Expo della Valfontanabuona, tra Andrea Orlando, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra alle imminenti elezioni regionali, e il suo avversario in corsa per il centrodestra Marco Bucci. I due si sono incontrati all’interno della struttura di Calvari: Orlando ci ha fatto tappa nell’ambito del tour elettorale nel Tigullio, Bucci era presente come sindaco della Città metropolitana. E ci è voluto poco perché un primo, scherzoso scambio degenerasse trasformandosi in una zuffa verbale.

“Ci voleva Expo per farti venire nel territorio metropolitano”, ha esordito Orlando, con Bucci che, sorriso tirato e pacca sulla spalla, ha sottolineato “guarda che qui ci venivo quando tu non eri ancora nato”. Da lì i due avversari politici hanno iniziato a incalzarsi e i toni si sono alzati: Bucci che ha chiesto conto a Orlando di quelle che ha definito “falsità” dette da Orlando sulla diga di Genova e sul progetto del nuovo Galliera, il deputato del Pd lo ha invitato a “non urlare, mia madre mi ha insegnato che non si fa”.

» leggi tutto su www.ivg.it