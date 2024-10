Genova. “Strano come appena due anni fa, da ministro del Lavoro, Andrea Orlando non abbia avuto tutte queste brillanti idee che oggi sembra avere all’improvviso! Dev’essere cambiato qualcosa…”.

Edoardo Rixi, deputato della Lega e viceministro ai Trasporti, da capolista della Lega alle regionali in Liguria a sostegno di Marco Bucci non perde l’occasione per controbattere alle dichiarazioni dell’avversario, Andrea Orlando.

» leggi tutto su www.genova24.it