‘Santa: “A Punta Pedale, meglio i parcheggi del beach volley”

Da "Viva Santa", gruppo consiliare di opposizione

Lunedì 30 settembre 2024 si è tenuto il Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure.

Il nostro gruppo Viva Santa, rappresentato dai Consiglieri Emanuele Cozzio, Patrizia Marchesini e Giuseppe Pastine (assente per indisposizione Valerio Costa), ha espresso perplessità sulla scelta di realizzare un campo da beach volley nell’area di Punta Pedale, per una spesa 4 volte superiore al contributo concedibile.

Un’ipotesi progettuale che denota poca concretezza da parte dell’Amministrazione: si vuole realizzare un qualcosa che non c’è solo “per lasciare un segno politico” come ha detto l’Assessore Teppati in risposta, senza pensare ai parcheggi a pagamento che verranno tolti in un’area strategica per l’interscambio e una futura mobilità green quando si sarebbe potuto sfruttare il contributo regionale per la sola area ginnica e finanziare con le maggiori spese l’impiantistica esistente.

Anche questa è inesperienza! Di questo ritmo Santa Margherita Ligure regredisce invece di progredire: nel frattempo la Corrierina del Mare quest’anno non era elettrica, scomoda e poco riconoscibile e dopo tanti anni, per la prima volta i controlli notturni in stazione per una Movida sicura non sono stati effettuati.

