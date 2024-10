Una domenica di focaccette e musica quella propsota dall’associazione Luna Eventi per il 13 ottobre. In particolare sarà possibile gustare focaccette lunigianesi accompagnate da salumi tipici e vini selezionati, ascoltando le note blues degli gli Spetnà-z in formato trio acustico. La manifestazione, al via alle 13.00, si terrà a Nave di Tresana. Prenotazione obbligatoria. Scorrendo qua sotto, la locandina con informazioni e contatti:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com