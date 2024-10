Al 6 di ottobre lo Spezia ha solo un punto in meno di quanti ne aveva alla fine del girone di andata dell’anno scorso

Al 6 di ottobre lo Spezia di Luca D’Angelo ha solo un punto in meno rispetto a quanti ne aveva alla fine del girone di andata del campionato 2023-2024. Sono bastate solo otto giornate al gruppo bianco per raggiungere quota 16 punti, gli stessi agganciati solamente alla giornata numero diciassette dello scorso torneo, grazie alla prima vittoria casalinga ottenuta contro il Bari. La giornata seguente lo Spezia venne travolto per 4-1 dal Cittadella e chiuse il girone d’andata (e il 2023) un turno dopo, con un pareggio in casa contro il Modena, raggiungendo quota 17 punti totali al giro di boa del campionato.

Dieci mesi dopo è cambiato tutto in casa Spezia. Il Picco non fischia più una squadra che sotto la guida di Luca D’Angelo ha invertito il trend, conquistando addirittura tredici risultati utili consecutivi in Serie B, un filotto che mancava dall’anno della promozione in massima serie con Vincenzo Italiano in panchina. D’Angelo vola con la media di due punti a partita e lo Spezia resta l’unica squadra ancora imbattuta in Serie B. E la sosta non poteva arrivare nel momento migliore.

