Alla scoperta della mensa Caritas di Savona: un mondo di 1.250 persone sempre in aumento, “la povertà può colpire chiunque”

Savona. La mensa della Caritas di via De Amicis è un angolo importante della città, su cui ha aiutato ad accendere i riflettori lo chef di Bergeggi Claudio Pasquarelli, con le due cene di beneficienza grazie alle quali sono stati raccolti 6010 euro da destinare all’acquisto di generi alimentari.

C’è un mondo che val la pena conoscere meglio dietro quel cancello verde, appunto in via De Amicis, che viene guardato con interesse, curiosità, riconoscenza, forse da alcuni purtroppo con sospetto. Serve pasti caldi più che dignitosi a 1250 persone (erano 710 nel 2019), in costante aumento.

