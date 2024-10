Cairo M. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte, in via della Pace.

Secondo quanto appreso, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata. Assieme al guidatore altre tre persone a bordo.

» leggi tutto su www.ivg.it