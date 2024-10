Bandecchi in Liguria per sostenere i candidati della lista di Alternativa Popolare

Nella giornata di ieri Stefano Bandecchi insieme all’onorevole Paolo Alli, presidente di Alternativa Popolare, dopo aver incontrato Marco Bucci candidato presidente della Regione Liguria della coalizione di centrodestra, ha iniziato la sua campagna elettorale per sostenere la lista Alternativa Popolare – Partito Popolare Europeo incontrando gli elettori nella Riviera del Levante Ligure dove erano presenti il capolista della circoscrizione di Genova Ezio Firenze, attuale sindaco di Carro, insieme a Simonetta Cozzani, capolista nella circoscrizione della Spezia, e Loriano Isolabella, che oltre ad essere candidato alla Spezia ha coordinato la fase di presentazione delle liste nelle quattro circoscrizioni della Liguria.

Bandecchi sarà presente alla Spezia per qualche giorno, per prendere conoscenza della realtà locale, ma soprattutto per incontrare gli elettori in città e inaugurare nella giornata di giovedì il point del movimento in Via del Torretto 62.

