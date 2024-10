Bucci replica a Orlando: “Sono orgoglioso di occuparmi di cose concrete per la gente”

“Se anche mi fossi occupato solo di strade e viadotti, come da accusa di Orlando, avrei già comunque fatto per la Liguria molto più di quanto ha fatto lui in una vita trascorsa tra i palazzi romani”. Il candidato presidente Marco Bucci risponde così alle affermazioni diffuse oggi da Andrea Orlando.

“Sono orgoglioso di essermi sempre occupato di cose che servono alla gente – aggiunge Marco Bucci – tra queste strade e infrastrutture. Sì, preferisco parlare di fatti e di cose reali, ma forse è anche per questo che quando si è trattato di farsi rieleggere lui è andato a fare discorsi ideologici in Emilia. Essere distante dalla concretezza della Liguria gli ha fatto male, forse è più adatto a restare dove ha trascorso gli ultimi 20 anni senza riuscire, quando ne avrebbe avuto occasione, a fare qualcosa per la nostra terra”.

