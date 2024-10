Ringhiera inaccessibile a Camogli per un cartello di divieto di sosta. Quando la necessità lo impone è comprensibile vietare la sosta agli automezzi in parte di piazza del teatro a Camogli, ma non permettere l’accesso alle scale pubbliche che portano alla propria abitazione è eccessivo e discriminatorio specialmente per una città che vanta la bandiera lilla.