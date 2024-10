Genova. Indagini in corso da parte della polizia su una presunta aggressione avvenuta poco prima dell’alba di domenica in corso Italia, in zona Punta Vagno.

Le volanti della polizia sono intervenute intorno alle 5 su richiesta di un ventenne che ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei al termine della serata passata in una discoteca di corso Italia.

» leggi tutto su www.genova24.it