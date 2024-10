Elezioni regionali Liguria 2024, la guida al voto: candidati presidente e liste, tutti i nomi

Genova. I liguri tornano al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale. Le elezioni regionali in Liguria sono fissate per domenica 27 e lunedì 28 ottobre, due giornate in cui gli elettori potranno andare ai seggi per indicare la loro preferenza su chi dovrà guidare la regione per i prossimi cinque anni, dopo nove di amministrazione Toti.

Sono nove i candidati al ruolo di presidente della Regione Liguria, 570 i candidati al ruolo di consigliere regionale.

In provincia di Imperia le liste sono 19, così come a Savona e La Spezia, 20 invece a Genova. Saranno 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Liguria e 30 componenti dell’assemblea legislativa.

» leggi tutto su www.genova24.it