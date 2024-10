Liguria. Un’altra domenica difficile per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento per un incidente tra quattro auto avvenuto all’altezza del km 23, in area cantiere (segnalato).

» leggi tutto su www.ivg.it