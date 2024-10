La Cairese non ci sta. Giribone: “Arbitraggio inadeguato, Serie D è una cosa seria”

Prima sconfitta casalinga per la Cairese. I gialloblù, dopo tre vittorie in altrettanti match, perdono 3 a 1 contro la Lavagnese. Cairese in emergenza in difesa: squalificati Onkony e Garbarino, infortunati Gargiulo e Boveri. Il direttore sportivo Matteo Giribone punta il dito contro la direzione arbitrale.

“Diventa difficile quando si va sotto 3 a 0 – esordisce -. Le assenze nello stesso ruolo pesano. Chi ha giocato ha dato il mille per mille. Abbiamo giocato contro una squadra forte. Nel secondo tempo si è vista la cazzimma di questa squadra. Abbiamo creato opportunità anche in 10 per andare sul 2 a 3.

