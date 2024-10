Da Olga Marinelli, badante

Su facebook vedo i volti di nuovi governanti sempre sorridenti a cerimonie, feste, inaugurazioni. Beati loro! Io consiglierei a chi è all’opposizione, di farsi selfie davanti alle tante cose negative. Ad esempio la popò dei cani, le barriere architettoniche come quelle per accedere ai vaporetti, le auto parcheggiate su marciapiedi. E poi pubblicare. Portare una persona disabile in carrozzella nelle strade di Rapallo, non è davvero facile.

» leggi tutto su www.levantenews.it