Librokilo, a Palazzo Ducale due giorni di shopping “a peso” di libri usati

Genova. Torna a Palazzo Ducale l’appuntamento con Librokilo, l’evento che aiuta a salvare quintali di libri destinati al macero fissando un prezzo fisso – 10 euro – per pagarli appunto al chilo.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 19 sarà possibile acquistare tantissimi libri esposti sugli stand pagandoli sulla base del peso (10 euro per ogni chilogrammo), scegliendo tra titoli di saggistica, narrativa, letteratura per bambini, arte e fotografia. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi e tutti sono selezionati con cura.

