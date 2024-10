Lite tra fidanzati in strada, all’arrivo della polizia si scagliano contro gli agenti

Genova. Tre poliziotti sono finiti in ospedale la notte scorsa dopo essere intervenuti per cercare di sedare una lite di coppia scoppiata in mezzo alla strada a Sampierdarena.

I tre agenti sono rimasti feriti dopo che i due, 32 anni lei e 42 lui, hanno reagito con violenza al tentativo di riportare la calma e poi di identificarli. È successo intorno alle 5.20, a intervenire una volante dopo la segnalazione di grida in strada. Quando sono arrivati i poliziotti hanno visto l’uomo aggredire la donna e sono scesi dall’auto per dividerli.

