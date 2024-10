Muore colpito da un malore mentre è in Germania con alcuni amici

È morto a soli 40 anni per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Si trovava in Germania, a Monaco di Baviera, Luca Tendola, carrarese residente a Castelnuovo Magra, quando ieri, sabato, è stato colto da infarto.

Si trovava lì con due amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi appena si è sentito male. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare nonostante il trasporto in ospedale.

Tendola lascia la moglie e due figli. La sua morte che ha lasciato sconvolta le comunità carrarese e castelnovese: sono tantissimi i messaggi di ricordo e cordoglio espressi via social sulla pagina Fb di Luca da amici e conoscenti, ancora increduli per quanto di tragico accaduto.

