Quell’insolita veste del “Libera Parola”

Dunque, nel 1911 si alzano le voci di due giovani per denunciare lo smarrimento della purezza ideologica nel Psi spezzino e nel suo organo di stampa, la Libera Parola. A contestare sono due giovani: il ventenne Arturo Paita e il più giovane Agostino Bronzi, classe 1891. Tuttavia, del malumore traspariva già da tempo all’interno dei socialisti. Lo si vede in un articolo del novembre 1909 che usa parola di fuoco contro quella che ritiene una deviazione. La data è significativa: da pochi giorni l’alleanza delle sinistre, il Blocco, dopo aver vinto in primavera la deputazione, ha scalzato i moderati dal potere cittadino. Dovrebbe esserci soddisfazione ma chi scrive non usa mezzi termini.

Quella del 28 novembre ‘909 è una copia molto curiosa. Oltre ad ospitare la dura critica cui è riservato l’onore della prima pagine, il numero è caratterizzato da una testata molto diversa dalla usuale dove il nome del giornale è scritto in granitici caratteri lapidei, sempre molto alti che conferiscono al foglio un’impressione di potenza. Invece, in quel numero il nome del giornale è scritto in un insolito carattere grazioso con le sole iniziali maiuscole, in corsivo, una grafia delicata come una scrittura manuale. Inoltre, il tutto è inserito all’interno di una simpatica doppia cornicina di gusto floreale, il liberty che allora si stava imponendo come lo stile grafico alla moda. Altra cosa atipica, la testata confezionata in questo modo compare unicamente in quel numero, poi si tornerà all’aspetto grafico tradizionale.

