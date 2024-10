‘Santa’: la festa dell’Associazione mariani e un ottimo asado

Tutto esaurito all’Asado del Marinaio, l’appuntamento conviviale organizzato ogni anno dall’ANMI (Associazione nazionale marinai d’Italia) – Gruppo Dario Gardella di Santa Margherita Ligure. I cento coperti disponibili sono stati tutti occupati, grazie anche all’offerta volutamente popolare: 22 euro per mangiare trofie al pesto, asado, dolce, vino, acqua, dolce, caffè e grappa a volontà.

I tavoli erano ospitati sotto la tensostruttura degli ex campi da bocce davanti alla sede dell’Anmi in via Buonincontri, dietro le scuole. Per chi non poteva partecipare, c’era la possibilità di avere dell’asado da asporto, a 12 euro. I marinai hanno ospitato il comandante del Porto, e due rappresentanti della giunta comunale: il vicesindaco Fabiola Brunetti e l’assessore Alessandro De Giovanni.

» leggi tutto su www.levantenews.it